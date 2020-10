Kašlime na testovanie. Ale čo potom?

Je pár dní pred testovaním národa. Kde len klikneme, je plno „zaručených“ informácií o tom, aká je to hlúposť, ako to ničomu nepomôže, ako sa na tom niekto nabalí.

A nezabudnime dodať, že je to obmedzovanie slobody, nátlak, vydieranie. Samé „príjemnosti“.

Tak čo, idem na test alebo nie?

Pár faktov, ako ich vidím ja.

Fakt 1: Covid je tu. Prišiel dávnejšie a nejak sa mu nechce odisť z tejto krajiny. A nie len z našej.

Fakt 2: Veľa sa toho popísalo na stránke Ministerstva zdravotníctva o tom, že prirovnávanie s chrípkou nie je na mieste. Sám som chrípku veľa krát mal, neskončil som však v nemocnici, ani som v posledných rokoch neevidoval v chrípkovej sezóne problém v nemocniciach a reprofilizáciu lôžok. Je možné, že sa ku mne tieto informácie nedostali. Alebo je pravda niekde inde?

Fakt 3: Samotná prezidentka na svoje FB stránke píše, že eviduje nárast ochorení v nemocniciach. Nepáči sa jej to, nakoľko dochádza k ich preplneniu a odkladu operácií, ktoré boli naplánované. Opätovne, ako pri fakte 2, neevidujem podobné tvrdenia v minulých rokoch. Facebook a iné „siete“ tu máme už viac rokov.

Fakt 4: Covid zabíja. Zabil už státisíce ľudí po celom svete. Robí to jednoducho. Ty nevieš, že ho máš, schytá to niekto, kto verí, že ho nemáš. Má ale smolu. Ty to v pohode dáš, máš silnú imunitu, on bohužiaľ nie. Možno to prežije. Ak aj áno, s následkami. Áno, ak si mal aj iné choroby, Covid ti k problémom urýchli cestu. Zomreli ľudia. Možno nie na Covid ale vďaka Covidu. Lebo ten im dal „turbo“ k ceste na iný svet. Toto je realita, ktorú často nevidíme a ani nechceme vidieť. Prečo? Nepríjemné veci nie sú príjemné na čítanie. To je naša podstata. To sme my. Je to normálne.

Fakt 5: Samotný test. Áno, dennodenné štatistiky zverejňujú pozitívnych testovaných PCR testom. Je spoľahlivý, potrebuje však laboratóriá a kvalifikovaný personál. Na testovanie Slovenska nereálne. Horí nám doslova pod zadkom a na dlhodobé experimenty nie je čas. Toto je realita.

Preto sa vláda rozhodla pre antigénové testy. Rozhodne nie sú dokonalé ako PCR. Ale.

Majme stupnicu od 1 do 10. O antigénových testoch sa vie, že vedia zachytiť hlavne infekčných ľudí. Povedzme že sú na stupnici 5. Čo je hlavná hrozba pre nás všetkých. Lebo práve od nich je výrazne vyššia pravdepodobnosť, že to vieme od nich schytať. Tí od 1 – 4 by síce boli pozitívny v PCR testoch, ale antigénové ich nezachytia. Lenže od týchto je menšia pravdepodobnosť, že to schytáme. Ak vôbec.

Existuje paralela s jazdou v aute. Máte v dychu alkohol nad 1 promile. Ak vás chytia, máte problém. Je to trestný čin. Ak je to pod 1 promile, vyviaznete s pokutou a zákazom šoférovania na nejaký čas. Kto je ale rizikovejší pre ostatných vodičov? Ten čo má nad 1 promile alebo ten kto pod? Jednoznačne ten, kto má nad 1 promile. Aj keď je to tenká hranica. Od neho to totiž môžete s oveľa vyššou pravdepodobnosťou schytať. Čelom. A možno to nemusíte prežiť. Poznáme x takých prípadov.

Fakt 6. Zodpovednosť a egoizmus. Čítal som dnes na FB komentár, ktorý ma zaujal a aj potešil. To, že pôjdeš na testovanie, nie je o tebe, ale o tom druhom. Súhlasím. Bojujeme s tým, ako na to testovanie nechceme ísť. Ako je to protizákonné, že strácame slobodu. A dokonca, že je to protiústavné.

Považujeme sa za zodpovedných a myslíme aj na iných okolo nás? Prečo kladiem túto otázku?

Z jednoduchého dôvodu. Ja idem na test. Prečo? Lebo pracujem s ľuďmi a držať v ruke negatívny test považujem za „výhru a pokoj srdci“. Pozrieť sa hocikomu do očí. Som negatívny. Áno, vyššie som napísal, že to nemusí byť až tak celkom pravda. Ale je tam výrazne nižšia pravdepodobnosť, že ak budem naďalej dodržiavať opatrenia nám dávno známe ako sú rúško-odstup-ruky, môžu byť so mnou ľudia, s ktorými sa stretnem, v bezpečí. To ja považujem za zodpovedné správanie.

Egoizmus v tejto chvíli nie je na mieste. Môžeš mať hrozbu, že prídeš o prácu. Chápem. Idú Vianoce. Ale čo tak svojím správaním a postojom zabezpečiť Vianoce ľuďom okolo teba? Zdravotníkom, ktorí makajú na 150 %, ľuďom okolo teba, ktorí vďaka tebe, lebo si bol na teste, možno na Vianoce neskončia v nemocnici. Chápem. Náročné. Ale práve táto výzva pred nami v tejto chvíli stojí.

Fakt 7. Náklady obetovanej príležitosti. Známy ekonomický pojem. Nedá sa urobiť všetko. Máš obmedzené zdroje. A teda nemôžeš odmietnuť test a zároveň veriť, že sa Slovensko zbaví hrozby nákazy Covidom sám od seba. Lock down? Zavrieme hranice, všetko, nás. Firmy skrachujú, ľudia prídu o prácu. Alebo to necháme tak, nech sa to len tak šíri? Alebo máš iný návrh? Lebo doteraz som v médiách čítal len kritiku na navrhované riešenia, ale žiadny normálny návrh neprišiel.

Prečo som nazval tento bod práve „náklady obetovanej príležitosti“? Lebo toto je obeta. Ak aj s testom nesúhlasíš, máš pochybnosti, neveríš v ich spoľahlivosť, príde ti to predražené, zmanipulované, choď do toho. Práve to je tá obeta. Obeta, vďaka ktorej možno zachrániš blízkeho, ktorého poznáš. Zatni zuby. Má to jedinú cenu, ktorú musíš zaplatiť. Je to cca 1-2 h tvojho času. Ale možno to bude pre teba práve ten naj investovaný čas v živote. A možno práve tvoj test bude ten dôležitý....a zachráni niekomu život....