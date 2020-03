Na splátkach vašich úverov viete výrazne ušetriť. Dozviete sa ako.

Žijeme v náročných časoch. To, čo nás zastihlo, nikto z nás nečakal. Mnohí platíme pravidelné mesačné splátky hypotéky, prípadne iných úverov. A verím, že by sme radi ušetrili. Prinášam zopár tipov, ako na to.

1. Preverte si, akú máte aktuálnu úrokovú sadzbu. Ak je vyššia ako 1 % ročne, je možné ju znížiť a môžete ušetriť na splátkach.

2. O zmenu úroku je možné požiadať, treba dávať ale pozor na podmienky a poplatky. Tento týždeň jednému môjmu klientovi znížili úrok z 1,29 % ročne na 0,69 % ročne. Mesačne tak ušetril 25 EUR, čo je ročne 300 EUR.

Dôležité: o zmenu úroku môžete požiadať kedykoľvek, nemusíte mať výročie fixácie.

3. Jednou z ciest, ako ušetriť na splátkach, je refinancovanie hypotéky. Ak nemáte výročie fixácie (čo zrejme bude aj váš prípad), poplatok za prenos hypotéky do inej banky vám niektoré banky vedieť preplatiť. Treba sa ale poponáhľať, lebo jedna z nich už čoskoro túto výhodu zruší.

4. Ak splácate okrem hypotéky aj iné úvery, je ich možné zlúčiť do jedného úveru a tým výrazne znížiť vaše mesačné výdavky.

5. Refinancovať je možné aj spotrebné úvery. V minulosti boli úroky na úrovni 12-15 % ročne (aj viac), dnes je to v priemere 5 % ročne. Takéto refinancovanie vám môže výrazne znížiť splátky.

6. Možnosťou, ako ušetriť na splátkach, je aj predĺženie doby splácania. Je to však z doteraz uvedených možností tá najnevýhodnejšia, ale mal som klientov, kde to inak urobiť nešlo. Radšej dlhšie splácať, ako mať problém so splácaním teraz a nesplácať povedzme vôbec, lebo vám to vaša aktuálna finančná situácia nedovolí

7. Ak potrebujete získať naviac hotovosť, povedzme ako rezervu, je ju možné získať nasledovne:

Pri refinancovaní hypotéky viete získať naviac bez skúmania príjmu 5 % z vášho dlhu, max. 2000 EUR. I táto suma vám vie pomôcť

Viete z vašej nehnuteľnosti „vytiahnuť“ peniaze až do výšky 80 % jej hodnoty. T.z. ak má vaša nehnuteľnosť aktuálne hodnotu povedzme 100 tis. EUR (dokladujete to vašim aj starším znaleckým posudkom, plus k tomu aktuálne fotografie, v istých prípadoch je potrebné mať nový znalecký posudok), výška vášho dlhu je aktuálne 50 000 EUR, viete takto získať až 30 000 naviac. Pri takomto navýšení to bez skúmania výšho príjmu nepôjde.

8. Dôležitá informácia: veľa vecí vieme riešiť on – line. Používam aplikáciu, kde vieme „stretnutie“ zrealizovať tak, že vidíte aj to, čo je na obrazovke môjho notebooku a teda nemusíme sa len vidieť a počuť, ale viem aj ukázať možnosti, ktoré máte k dispozícii.

Priniesol som Vám niekoľko rád, ktoré by vám mohli pomôcť. Podnetom na ne boli otázky mojich klientov z posledných dní. Je možné, že vám to príde náročné, namáhavé a času nemáte nazvyš.

Napíšte mi, pomôžem Vám.

A čo je dôležité : Nebojte sa, zvládneme to. To, čo dnes na Slovensku prežívame nie je ľahká situácia. A jej vývoj často nevieme ovplyvniť. Preto nemrhajme čas niečím, čo nie je v našich rukách. Radšej svoju energiu venujte tomu, čo zmeniť vieme. A to, čo som popísal vyššie, sú práve kroky, ktoré viete urobiť. Sú totiž vo Vašich rukách.